İHA

Alınan bilgiye göre Otyakmaz’ın kararını değiştirdiğini ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Sivasspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor karşılaşmasının ardından 10 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevine devam etmeyeceğini ve bırakacağını açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre Mecnun Otyakmaz’ın kararını değiştirdiği ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Otyakmaz’ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Otyakmaz’ın açıklamasının ardından Sivaslı iş insanı Sabri Çevik’in başkanlığa aday olacağı yönünde haberler gündeme gelmişti.

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