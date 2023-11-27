Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sport 1

4' SamuSaiz

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Burak, Manaj

TRABZONSPOR: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor mücadelesinden üç puan alarak yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Milli ara öncesi son maçında, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan EMS Yapı Sivasspor, evinde Trabzonspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

EMS Yapı Sivasspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor, 2017 yılından beri bu deplasmandan galip dönemiyor. Zorlu mücadeleden galip gelmenin hesaplarını yapan bordo-mavili ekibin en önemli silahı ise Paul Onuachu. 2.01'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı forvet, bu sezon forma giydiği 8 maçta 6 gol, 1 asistlik performans göstermesini bildi. Attığı 6 golün 3'ünü kafa vuruşuyla kaydeden Onuachu, bu gollerle Trabzonspor'a 8 puan kazandırdı.