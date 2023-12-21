Sivasspor, İstanbulspor maçının antrenmanlarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sonuncu sırada yer alan İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivasspor ile İstanbulspor 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.