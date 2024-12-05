Sivasspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar 35 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin oynacağı haftada olması nedeniyle Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın oynanacağı saatte havanın kaç derece olacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sivasspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Sivasspor ise Galatasaray maçına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, hava şartları nedeniyle antrenmanı 45 dakikada tamamladı. Futbolseverler ise Pazar günü oynanacak bu karşılaşma öncesinde 4 Eylül Stadyumu’ndaki hava durumunu merak ediyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçında hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...
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SİVASSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor- Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar günü 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
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SİVASSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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MAÇ SAATİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?
Kış mevsiminin etkilerinin hissedildiği Sivas’ta, müsabaka sırasında hava sıcaklığının yaklaşık -4 derece olacağı tahmin ediliyor. Ancak hava durumu raporlarına göre, maç saatinde kar yağışı beklenmiyor.
Karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadyumu, yerden ısıtma sistemiyle donatılmış durumda. Bu sistem, zeminin olumsuz hava koşullarından büyük ölçüde korunmasını sağlıyor.
Ayrıca, stadyumun maraton, kapalı ve VIP tribünlerinin üzeri örtülü olduğu için taraftarların hava şartlarından daha az etkilenmesi hedefleniyor.
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CİMBOM'DA SİVAS MESAİSİ
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.