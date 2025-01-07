Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde...
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
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BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele ATV'den yayınlanacak.
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Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verece
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İşte muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutousammy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj.
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Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.
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