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        Haberler Bilgi Spor SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle (BJK maçı şifresiz izle)

        Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle! ATV canlı yayın ekranı ile ZTK Sivasspor - Beşiktaş maçı şifresiz izle

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle'', ''BJK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:29
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın forma giymesi beklenmiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle araştırması yapıyor. BJK maçı şifresiz izle ekranı ATV olarak belirlendi. İşte, ATV canlı yayın ekranı ile iraat Türkiye Kupası Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izle…

        • 2

          SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

          Sivasspor - Beşiktaş maçı, 7 OCak Pazartesi bugün saat 19.00'da başlayacak.

        • 3

          SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, ATV ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

        • 4

          SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutousammy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj.

          BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih, Immobile.

        • 5

          SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Sivasspor - Beşiktaş maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

        • 6

          ATV FREKANS BİLGİLERİ

          ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

          Frekans : 12053 Mhz

          Symbol Rate : 27500

          FEC : 5/6

          Pol : Yatay (Horizontal)

        • 7

          ATV FREKANS AYARLAMA

          Manuel ATV frekans ayarlama için:

          Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

          Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

          "Manuel Arama" seçeneğini seçin. Bu, frekansı elle girmenizi sağlar.

          Ayarlamak istediğiniz ATV kanalının frekansını girin. (Frekans : 12053 Mhz - Symbol Rate : 27500 - FEC : 5/6 - Pol : Yatay (Horizontal))

          Frekansı girdikten sonra arama başlatın. Televizyon, bu frekansta yayın yapan kanalı bulmaya çalışacaktır.

          Kanal bulunduktan sonra, bulunan kanalı kaydedin. Genellikle "Tamam" veya "Kaydet" düğmesiyle bu işlemi yapabilirsiniz.

        • 8

          Otomatik ATV frekans ayarlama için:

          Uzaktan kumandanızdaki "Menü" düğmesine basarak televizyon menüsüne girin.

          Menüde "Kanal Ayarları" veya "Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin.

          "Otomatik Arama" veya "Otomatik Kanal Arama" seçeneğini seçin. Televizyon tüm frekansları tarayacak ve bulduğu kanalları otomatik olarak kaydedecektir.

          Televizyonun tüm frekansları tarayıp kanalları bulmasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

          Arama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda ile kanalları gezerek istediğiniz kanalı bulup izlemeye başlayabilirsiniz.

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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