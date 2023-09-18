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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Sivasspor - Ankaragücü: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Demir Grup Sivasspor Haberleri

        Sivasspor - Ankaragücü: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:34 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:34
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        Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü puanını 5'e çıkarırken, Sivasspor da 5 puanda kaldı.

        11'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan N'Jie çaprazdan attığı şutu kaleci Bahadır güçlükle kornere çeldi.

        18'inci dakikada orta sahada topla buluşan Saiz topu sürükleyerek Ankaragücü ceza sahası önüne kadar geldi. Saiz'in sert şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0.

        26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hanousek'in şutunu kaleci Ali Şaşal güçlükle kornere çıkardı.

        31'inci dakikada Ankaragücü'nün sol kanattan geliştirdiği atakta Hanousek'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Morutan kafayla vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

        34'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivaspor atağında Saiz rakip yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına kaldırdığı topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Emrah Başsan'ın vuruşunda topa Bahadır müdahele etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

        46'ncı dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Emrah Başsan ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı sol çaprazdan boşa çıkan Caner topa kafayı vurdu. Uzak köşeye doğru giden top direkten döndü.

        59'uncu dakikada N'jie rakip takımın futbolcusuna yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        66'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında ortaya çevrilen topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza yayı içerisinde Rodriguez'in geriye doğru çıkardığı topa gelişine vuran Tolga'nın şutunda top Appindangoye'ye çaptıktan sonra ağlarla buluştu.1-2.

        81'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan içeriye doğru sokulan Saiz'in şutunu kaleci Bahadır çelmeyi başardı.

        85'nci dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Uğur'un içeriye doğru ortaladığı topa yükselen Yunus Emre'nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır güçlükle çıkardı.

        90+6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü'nün kontra atağında Cephas kaleci Ali Şaşal'ın kalede olmadığını değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 1-3.

        STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 84 Emre Gökay), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Emrah Başsan (Dk. 71 Burak Kapacak), Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj (Dk. 72 Barrow)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Cem Türkmen), Morutan (Dk. 90 Alperen Kuyubaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 87 Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 76 Cephas), Bajic

        GOLLER: Dk. 18 Saiz (Sivasspor) - Dk. 31 Morutan, Dk. 66 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Cephas (MKE Ankaragücü)

        KIRMIZI KART: Dk. 59 N'jie (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Saiz (Sivasspor) - Djokanovic, Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

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