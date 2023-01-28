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Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Adana Demirspor mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Giriş: 28.01.2023 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Kırmızı beyazlıların maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nın zeminini uygun olmadığı için müsabaka Yeni Malatya Stadı'na alındı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 önde kapatan Adana Demirspor. Akintola ile ikinci yarının 56. dakikasında 2-0 öne geçti. 63. dakikada Coffie ile farkı bire indiren Sivasspor kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma 2-1 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla 18 puanda kalan Sivasspor 16. sırada düşme hattında bulunurken 37 puana yükselen Adana Demirspor maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer buldu.

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