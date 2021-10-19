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Sivas'ın doğal akvaryumu Gökpınar Gölü sonbahar renklerine büründü

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü, sonbahar renkleriyle donandı

19.10.2021 - 12:38 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 147 kilometre uzaklıktaki Gökpınar Gölü,doğaseverler ve balık adamlarca sıkça ziyaret ediliyor.

     

  • Her mevsim farklı güzelliği ziyaretçilerine sunan göl, sonbaharın renkleriyle de adeta büyülüyor.

     

  • Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan ve yukarıdan bakıldığında bir akvaryumu andıran göl, renk cümbüşüyle sonbaharın bütün güzelliklerini ziyaretçilerine yaşatıyor.

     

  • Doğaseverlerin kamp, trekking, foto safari, botla gezinti gibi etkinliklerde bulunduğu Gökpınar Gölü, gerek bireysel gerekse de eğitim dalışı yapanlarca tercih ediliyor.

  • Yurt içi ve dışından birçok balık adamın dalış gerçekleştirdiği gölde, su altı canlıları ve tabandan kaynayan sular da görsel zenginlik oluşturuyor.

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