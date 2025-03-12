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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Site ve apartmanlara elektrikli araç düzenlemesi: Yapı ruhsatı zorunluluğu kalktı - İş-Yaşam Haberleri

        Site ve apartmanlara elektrikli araç düzenlemesi: Yapı ruhsatı zorunluluğu kalktı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta güncellemeye gidildiğini bildirdi. Yönetmelik değişikliği ile birlikte elektrikli otomobiller için otoparklarda şarj istasyonu yapı ruhsatı zorunluluğu kalktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 07:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:51
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        Site ve apartmanlara elektrikli araç düzenlemesi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Resmi Gazete'de yayımlanan, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta güncellemeye gidildi.

        BELLİ TİPTEKİ BİNALARA YAĞMUR VE GRİ SU SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

        Buna göre, 1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak.

        Gri su (duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular) ise arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su sistemleri, yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan alışveriş merkezleri ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak.

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        Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanarak, yağmur suyu ve gri su sistemleriyle 1,5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

        KEBAN BARAJI'NIN 1 AYDA ÜRETTİĞİ ENERJİ KADAR TASARRUF SAĞLANACAK

        Güncellemeyle 2026'dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının Yeşil Sertifika'ya (YeS-TR) sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.

        Değişiklikle 8 dönüm orman alanına eş değer 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ile 800 milyon TL tasarruf elde edilecek. YeS-TR sahibi binalarda, geri dönüşümlü malzeme kullanımıyla ekonomik kayıpların önüne geçilecek. Çevre etiketli, kimyasal ve radyasyon salımı az malzeme kullanımıyla da daha konforlu ve sağlıklı yapılar inşa edilecek.

        Değişikliğe göre, 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4'ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlar, sadece engelli çocuklar için değil tüm çocukların aynı alanda beraber oynayabilecekleri şekilde tasarlanacak.

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        YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE REVİZYON

        Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Formlarında artık elektrikli araç şarj ünitesi, güneş enerji sistemi, rüzgar enerji sistemi, kojenerasyon gibi tesisatların bulunup bulunmadığı bilgisi yer alacak. Böylece kat malikleri ve olası alıcılar yapıda hangi sistemlerin bulunduğu bilgisine belgeler üzerinden vakıf olacak, ilgili idarelerin de denetimlerinin aksamaması sağlanacak.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ ÜNİTELERİNİN KURULUMU

        Yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak.

        Site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj üniteleri kurulumu için proje, imza gibi süreçler sadeleştirilmiş olacak.

        RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KURULUMU İLE İLGİLİ ESASLAR

        Yönetmelikte, rüzgar türbinlerinin kurulumu ile ilgili esaslara da yeni standartlar getirilecek.

        Buna göre, rüzgar gülünü taşıyan beton kaidenin zemin ve altında kapladığı alan ile rüzgar gülünü taşıyan kulenin yüzey alanının toplamı inşaat alanı olarak hesaplanacak ve yapı ruhsatı harcı bu alan ile metrekare birim bedeli çarpılmak suretiyle belirlenecek.

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        Binaların yapımında kullanılan malzemelerin ve ortaya çıkan atıkların çevreye en az zararı verecek biçimde kullanılması için bir veri tabanı hazırlığı yapılacak. Binaların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) için çalışmalar yapılacak. Binaların yaşam döngüsündeki karbon ayak izi hesaplanacak ve sınırlandırılacak. Bina yaşam döngüsüne ait veriler dijital ortama aktarılacak. Üç boyutlu yapı modelleri ile görselleştirilip yönetilmesi sağlanacak. Bu sayede ruhsat ve onay süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

        "2053 NET SIFIR EMİSYON VE YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni, güçlü bir adım attık. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'miz, geri dönüşümü, kamu binalarında çevre dostu tasarrufu esas alacak, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm hedefimize büyük katkı sağlayacak."

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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