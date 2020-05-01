Sistit; mesanenin iltihaplanması sonucunda oluşan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık üreme ve idrar yollarında sıkça görülebilmektedir. Dikkate alınmayıp, tedavisi yapılmadığında idrar yollarına ve böbreklere kalıcı hasarlar verebilmektedir. Sistitin oluşması; üreme ve anüs bölgesinde yaşayan bakteriler mesane yoluyla idrarlar dışarı atılmaktadırlar.

Yaşayan bakteri sayısının çoğalmasıyla dışarı atılmamasından dolayı; iltihaplanma meydana gelmesi, cinsel birleşme sonucu, genital bölgenin temiz tutulmaması, idrarın çok fazla tutulması, idrar yollarının daralmasına neden olan hastalıklar, menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin düşmesi nedenlerinden oluşabilmektedir. Kadınlarda bulunan uretranın erkeklerinkinden daha kısa olmasından dolayı bu rahatsızlık kadınlarda daha fazla görülebilmektedir. Sistitin meydana gelmesine koli basili mikroorganizması neden olmaktadır.

Sistit belirtileri şu şekildedir;

İdrar yaparken veya yaptıktan sonra oluşan yanma hissi,

Sürekli idrara çıkma hali,

Kasıklarda ve makatta ağrı oluşumu,

Ateş,

Terleme,

Bulantı ve kusma,

Yorgunluk,

İdrarın bulanık olması,

İdrarda kötü koku,

Cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi görülmektedir.

Tanı konması; idrar kültürü ve antibiyogram için örnek alınarak yapılmaktadır. Yapılan uygun tedavilerle hastalık belirtileri bir gün içerisinde düzelme gösterebilmektedir.

Kişide oluşan sistit; verilen antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Eğer hastalık kronikleşmişse tedavi uzayabilmektedir.