Şişli'de motosiklet kazası: 1 ölü

Şişli'de motosiklet devrildi, sürücü öldü
İstanbul Şişli'de bariyerlere çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi
Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkisi Beşiktaş istikametinde seyreden motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre, motosiklette bulunan diğer kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.