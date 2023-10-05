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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü

        Şişli'de alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        İstanbul Şişli'de alışveriş merkezinin yemek katındaki balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:20
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        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
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        İstanbul'daki olay, saat 16.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Can D. (23), AVM'nin yemek katındaki balkona çıktı. Daha sonra Can D. çıktığı balkondan bilinmeyen bir nedenle metrelerce aşağıdaki AVM'nin tabelasının üzerine düştü. Can D.'ye ilk müdehale olay yerinde vatandaşlar tarafından yapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Can D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can D.'nin balkondan nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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        Olayı gören esnaf İbrahim Kalender; "Ben burada müşterilerle ilgileniyordum. Bir ses duydum ve kalabalığı gördüm. Dönüp baktığımda yukarıdan aşağıya intihar ettiğini söylediler. Çok kalabalıktı herkes panik içerisindeydi" dedi. Mekan Çelik ise, "Ben dükkanın önünde arkadaşlarla sohbet ediyordum. Yukarıdan aşağıya birdenbire mont gibi bir şey düştü. Baktım çocuk olduğu gibi aşağıya düştü. Ben o panikle, heyecanla gidemedim. Çocuk ilk önce tabelaya, oradan da yüzüstü yere düştü. Birdenbire kanlar içinde kaldı. Çocuk düşer düşmez zaten herkes başında toplandı. Bir kadın vardı sanırım doktordu o müdahale etti maalesef kurtaramadı" diye konuştu.

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