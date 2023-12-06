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        Haberler Gündem Trafik Sis faciası: 2 ölü, 2 yaralı

        Isparta'da sis faciası: 2 ölü, 2 yaralı

        Isparta'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda iki otomobilin çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:26
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        Sis faciası: 2 ölü, 2 yaralı
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        Isparta'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Ö.O.T.'nin (23) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal Soysal (39) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Soysal ile aynı araçta bulunan Hamdi Özdemir'in (53) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir hayatını kaybetti
        Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir hayatını kaybetti

        Yaralanan Ö.O.T. ve aynı araçtaki A.A. (43) ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

        Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu. Bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri ısparta
        #sis
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