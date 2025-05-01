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        Haberler Gündem Şırnak Valiliği'nden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya ilişkin açıklama

        Şırnak Valiliği'nden, amatör ligde oynanan futbol maçında çıkan kavgaya ilişkin açıklama

        Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:29 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:29
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        Şırnak Valiliği'nden açıklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır." ifadesine yer verildi.

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