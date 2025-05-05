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        Haberler Gündem Çevre Şırnak'ta susuz tarımda erken kuruma | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta susuz tarım ürünlerinde erken kuruma başladı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde susuz tarım yöntemiyle ekilen buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünler erken kurumaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:22
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        Şırnak'ta susuz tarımda erken kuruma
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde uygulanan susuz (kuru) tarım modeli, bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında kalmasından etkilendi.

        Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, TARSİM Van Bölge Müdürü Meriç Özdemir ve tarım yetkilileri alanda denetimler yaparak, bölgede kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerinin teşvik edilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yağmur suyu toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

        Kuraklık riskine karşı alınacak tedbirlerin ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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        #susuz tarım
        #kuraklık
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