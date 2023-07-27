Şırnak'ta 5 aylık bebek kurtarılamadı

Şırnak'ta 5 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı
Şırnak'ta, TIR ile çarpışan kamyonet takla attı. Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek hayatını kaybetti
Şırnak'ta kamyonetin TIR'la çarpışması sonucu 5 aylık bebek hayatını kaybetti.
İ.B. idaresindeki kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.