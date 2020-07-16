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Türkiye'nin yeni güvenlik konseptinde bugün Şırnak'taki gelişmeler ele alındı. Habertürk Yazarı Çetiner Çetin'in, kentteki izlenimlerini özel röportajlarla da aktardığı dosya haberde, Şırnak ve Cizre'de 90'lı yıllardan bu yana meydana gelen kanlı olayların ardından bugün gelinen noktaya dikkat çekildi.

Habertürk TV'de yayınlanan dosya haberde, gerek lojistik gerek de tarihi referansı nedeniyle, terör örgütü PKK'nın 40 yıl süresince Şırnak ve Cizre kent merkezlerini kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Ancak güvenlik güçlerinin, yüzlerce şehit vermesine rağmen bu bölgeleri eli kanlı teröristlere teslim etmediği vurgulandı. Haberde, bölgede son 40 yılın en huzurlu günlerinin yaşandığı ve terörü kaynağında bitirmeyi amaçlayan yeni mücadelede konseptinde Irak ve Suriye sınırındaki kentte tüm devlet kurumlarının ortak bir şekilde çalıştığı da ifade edildi.

Dosya haberde ayrıca, kentteki Namaz Dağı'nın bir dönem PKK'lı teröristlerin geçiş noktası olduğu, son dönemde ise bölgenin yamaç paraşütü gibi çeşitli aktivitelerle gündeme geldiği kaydedildi. İşte bölgeden çarpıcı izlenimler ve özel röportajlar...