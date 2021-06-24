ŞIRNAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Şırnak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir.

İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Van ve Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir.Şırnak ilinin bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. Ayrıca şehirdeki bazı aileler Irak Zaho şehriyle akrabadır. Sindi aşiretine mensup bazı köyler vardır.

Şırnak ili 37°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü 7.172 km2, ortalama 1.400 metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksektir.

İl toprakları bitki örtüsü yönünden iklimin karasal olması doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur. Mevsim içindeki yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur.Genelde step görünümündedir. Dağlık kesimlerde bozuk meşeliklere, yükseklerdeyse yer yer ardıçlara rastlanır.

ŞIRNAK'IN İLÇELERİ NELERDİR?

Beytüşşebap

Cizre

Güçlükonak

İdil

Silopi

Uludere

ŞIRNAK'TA GEZİLECEK YERLER

Finik Kalesi

Cizre Ulu Cami

Kırmızı Medrese

Zümrüt Dağı Kaplıcası

Mir Abdal Cami

Bazebde Ören Yeri

Kasrik Ören Yeri

İdil Meryem Ana Kilisesi

Nuh Peygamber Türbesi

Babil Ören Yeri

Şah Ören Yeri

ŞIRNAK'IN YÖRESEL YEMEKLERİ

Kutlık

Hekeneşandi

Meyre

Bırınzer

Fıreydin

Serbidev

Kipe

Şımşıpe

Perdepilav

