ŞIRNAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Şırnak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir.
İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Van ve Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir.Şırnak ilinin bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalır. Ayrıca şehirdeki bazı aileler Irak Zaho şehriyle akrabadır. Sindi aşiretine mensup bazı köyler vardır.
Şırnak ili 37°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü 7.172 km2, ortalama 1.400 metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksektir.
İl toprakları bitki örtüsü yönünden iklimin karasal olması doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur. Mevsim içindeki yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur.Genelde step görünümündedir. Dağlık kesimlerde bozuk meşeliklere, yükseklerdeyse yer yer ardıçlara rastlanır.
ŞIRNAK'IN İLÇELERİ NELERDİR?
Beytüşşebap
Cizre
Güçlükonak
İdil
Silopi
Uludere
ŞIRNAK'TA GEZİLECEK YERLER
Finik Kalesi
Cizre Ulu Cami
Kırmızı Medrese
Zümrüt Dağı Kaplıcası
Mir Abdal Cami
Bazebde Ören Yeri
Kasrik Ören Yeri
İdil Meryem Ana Kilisesi
Nuh Peygamber Türbesi
Babil Ören Yeri
Şah Ören Yeri
ŞIRNAK'IN YÖRESEL YEMEKLERİ
Kutlık
Hekeneşandi
Meyre
Bırınzer
Fıreydin
Serbidev
Kipe
Şımşıpe
Perdepilav
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