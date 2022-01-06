İşte mevduatlarda son durum

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20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kur korumalı TL mevduat hesabı hayatımıza girdi. Son açıklanan mevduat verileri bu ürüne ne kadar ilgi gösterildiğiyle ilgili erken bir fikir verdi.

Merkez Bankası 31 Aralık'ta sona eren haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini yayımladı. Söz konusu haftada tüzel kişiliklerin döviz mevduatı azalırken, gerçek kişilerin döviz mevduatının artması dikkat çekti.

933 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Gerçek kişilerin söz konusu haftada döviz hesaplarında 933 milyon dolarlık artış yaşandı. Buna karşılık tüzel kişiliklerin döviz hesaplarında ise 2.8 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Böylece 31 Aralık'ta biten haftada yabancı para mevduatları 265.6 milyar dolardan 263.8 milyar dolara geriledi.



İŞTE DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM:

MEVDUAT BANKALARI 31.12.2021 24.12.2021 17.12.2021 17-31 ARALIK FARK 24-31 ARALIK FARK 1.Gerçek Kişiler 129.155 128.223 128.584 571 932 2.Tüzel Kişiler 80.274 82.722 81.006 -732 -2.448 B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar 1.587 1.529 1.723 -136 58 C.Yurt Dışında Yerleşikler 15.792 15.708 15.688 104 84 KATILIM BANKALARI 1.Gerçek Kişiler 17.858 17.857 17.926 -68 1 2.Tüzel Kişiler 9.783 10.172 10.275 -492 -389 YURTDIŞI 1.Gerçek Kişiler 3.191 3.210 3.196 -5 -19 1.Bankalar 251 231 229 22 20 TOPLAM 263.842 265.603 264.458 -616 -1.761

Merkez Bankası bunun yanında 24 Aralık itibarıyla döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış değişimi de açıkladı. Buna göre söz konusu haftada gerçek kişiler 351 milyon dolarlık alım yaparken tüzel kişiler 2.9 milyar dolarlık döviz sattı.

PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR:

Hesap sahibi (Milyon dolar) 24 Aralık 2021 Yurtiçi gerçek kişiler 351 Yurtiçi tüzel kişiler -2925

31 Aralık haftasında bunun yanında TL mevduatlara bakıldığında özellikle vadeli hesaplarda bir artış yaşandığı görüldü. Toplam TL mevduatları 31 Aralık'ta 24 Aralık'a göre 37.1 milyar lira artarak 1 trilyon 870 milyar liraya çıktı. Mevduat bankalarında vadeli TL hesapları 33.1 milyar lira, katılım bankalarında ise 4.9 milyar lira yükseldi.

DÖNÜŞÜM FRENLENDİ

Bankacılar söz konusu verilerin vatandaşın dolar talebinin henüz kesilmediğini ortaya koyduğunu belirtti. Ancak TL mevduatlarında yaşanan artışın da TL'den döviz mevduatına dönüşümü frenlediğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

TL MEVDUAT HESAPLARI (bin TL) 31.12.2021 24.12.2021 17.12.2021 FARK MEVDUAT BANKALARI 1.721.905.292 1.688.486.559 1.730.994.979 33.418.733 A.Yurt İçi Yerleşikler 1.687.908.106 1.654.271.618 1.695.955.758 33.636.488 a.Vadesiz 414.146.830 413.666.686 432.416.759 480.144 b.Vadeli 1.273.761.276 1.240.604.932 1.263.538.999 33.156.344 B.Yurt Dışı Yerleşikler 33.997.186 34.214.941 35.039.221 -217.755 KATILIM BANKALARI 148.894.735 145.161.230 143.123.025 3.733.505 A.Yurt İçi Yerleşikler 141.340.232 137.554.252 135.555.729 3.785.980 a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar) 50.317.579 51.417.632 50.790.321 -1.100.053 b.Vadeli (Katılma Hesapları) 91.022.653 86.136.620 84.765.408 4.886.033 B.Yurt Dışı Yerleşikler 7.554.503 7.606.978 7.567.296 -52.475 TL MEVDUAT TOPLAM 1.870.800.027 1.833.647.789 1.874.118.004 37.152.238

20 Aralık'ta dolar 18.41 lirayla tarihi zirvesini görmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'ye teşvik paketini açıklamasının ardından hızla 11 liranın altına gerilemişti. 24 Aralık'tan bu yana dolar, TL karşısında değer kazansa da dolar/TL'deki dalga boyu aralık ayının ilk 20 gününe göre azaldı.

Yaşanan hızlı düşüş ve sonrakindeki görece durgunluk gözlerin Merkez Bankası rezervlerine çevrilmesine yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 20 Aralık akşamında Merkez Bankası'nın kura müdahalede bulunmadığını, düşüşün normal piyasa satışlarından kaynaklandığını söylemişti. Muhalefet partileri ise bu açıklamanın doğruyu yansıtmadığını iddia etti.

DÖVİZ REZERVİNDE DÜŞÜŞ

Son açıklanan Merkez Bankası verilerine göre 20 Aralık öncesinde brüt döviz rezervler 78.3 milyar dolar seviyesindeydi. 31 Aralık'ta biten haftada ise bu miktar 72.5 milyar dolara geriledi.

TARİH 31.12.2021 24.12.2021 17.12.2021 31.12.2020 MERKEZ BANKASI REZERVLERİ (Milyon USD) 111.052 110.926 116.874 93.520 I-Altın 38.489 38.371 38.507 43.553 II-Brüt Döviz Rezervleri 72.564 72.555 78.367 49.967

Döviz rezervlerindeki düşüş, söz konusu rezervle kura illa doğrudan müdahale edildiği anlamına gelmiyor. Yine de Merkez verileri önümüzdeki hafta ve aylarda ekonomi ve siyaset gündemini meşgul etmeye devam edecek.