İşte mevduatlarda son durum

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kur korumalı TL mevduat hesabı hayatımıza girdi. Son açıklanan mevduat verileri bu ürüne ne kadar ilgi gösterildiğiyle ilgili erken bir fikir verdi.
Merkez Bankası 31 Aralık'ta sona eren haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini yayımladı. Söz konusu haftada tüzel kişiliklerin döviz mevduatı azalırken, gerçek kişilerin döviz mevduatının artması dikkat çekti.
933 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ
Gerçek kişilerin söz konusu haftada döviz hesaplarında 933 milyon dolarlık artış yaşandı. Buna karşılık tüzel kişiliklerin döviz hesaplarında ise 2.8 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Böylece 31 Aralık'ta biten haftada yabancı para mevduatları 265.6 milyar dolardan 263.8 milyar dolara geriledi.
İŞTE DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM:
Merkez Bankası bunun yanında 24 Aralık itibarıyla döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış değişimi de açıkladı. Buna göre söz konusu haftada gerçek kişiler 351 milyon dolarlık alım yaparken tüzel kişiler 2.9 milyar dolarlık döviz sattı.
PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR:
31 Aralık haftasında bunun yanında TL mevduatlara bakıldığında özellikle vadeli hesaplarda bir artış yaşandığı görüldü. Toplam TL mevduatları 31 Aralık'ta 24 Aralık'a göre 37.1 milyar lira artarak 1 trilyon 870 milyar liraya çıktı. Mevduat bankalarında vadeli TL hesapları 33.1 milyar lira, katılım bankalarında ise 4.9 milyar lira yükseldi.
DÖNÜŞÜM FRENLENDİ
Bankacılar söz konusu verilerin vatandaşın dolar talebinin henüz kesilmediğini ortaya koyduğunu belirtti. Ancak TL mevduatlarında yaşanan artışın da TL'den döviz mevduatına dönüşümü frenlediğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
20 Aralık'ta dolar 18.41 lirayla tarihi zirvesini görmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'ye teşvik paketini açıklamasının ardından hızla 11 liranın altına gerilemişti. 24 Aralık'tan bu yana dolar, TL karşısında değer kazansa da dolar/TL'deki dalga boyu aralık ayının ilk 20 gününe göre azaldı.
Yaşanan hızlı düşüş ve sonrakindeki görece durgunluk gözlerin Merkez Bankası rezervlerine çevrilmesine yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 20 Aralık akşamında Merkez Bankası'nın kura müdahalede bulunmadığını, düşüşün normal piyasa satışlarından kaynaklandığını söylemişti. Muhalefet partileri ise bu açıklamanın doğruyu yansıtmadığını iddia etti.
DÖVİZ REZERVİNDE DÜŞÜŞ
Son açıklanan Merkez Bankası verilerine göre 20 Aralık öncesinde brüt döviz rezervler 78.3 milyar dolar seviyesindeydi. 31 Aralık'ta biten haftada ise bu miktar 72.5 milyar dolara geriledi.
Döviz rezervlerindeki düşüş, söz konusu rezervle kura illa doğrudan müdahale edildiği anlamına gelmiyor. Yine de Merkez verileri önümüzdeki hafta ve aylarda ekonomi ve siyaset gündemini meşgul etmeye devam edecek.
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