Vizyona girdiği 2011 yılında büyük beğeni toplayan Şirinler filmi fantastik, komedi ve macera türünde yayınlanan animasyon filmidir. Bayramın 4. günü tekrardan TV ekranlarında izleyici ile buluşacak The Smurfs filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki Şirinler filminin konusu ne? Şirinler (The Smurfs) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları..i

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinler'i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar, kendilerini bir anda günümüz New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un karmaşasında sıkışıp kalmışlardır. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir. Evli çift Patrick ve Grace Winslow'un evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışırlar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.

ŞİRİNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hank Azaria

Neil Patrick Harris

Jayma Mays

Sofía Vergara