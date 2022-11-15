A Milli Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda konuk olduğu Sırbistan'a 77-76 mağlup oldu.

İlk tur grubundan ikinci tura iki galibiyet taşıyan 12 Dev Adam bu sonuçla 8. maçında 5. mağlubiyetini alarak Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı.

Milliler, gruptaki son iki maçında 24 Şubat'ta Letonya ile evinde, 27 Şubat'ta ise Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.