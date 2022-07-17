Milletler Ligi'nde final için heyecan dorukta. Sırbistan ile Brezilya şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. İşte maçın canlı yayın bağlantısı...

SIRBİSTAN BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

ABD Türkiye voleybol maçı 17 Temmuz Pazar günü saat 18:30'da başlayacak.

SIRBİSTAN BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

SIRBİSTAN BREZİLYA CANLI YAYIN (18.30)