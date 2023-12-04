Sıradışı aktör: Joaquin Phoenix

REKLAM advertisement1

Son filmi Joker ile dördüncü kez Akademi Ödüllerine aday olan ve şeytanın bacağını kıran Phoenix sonunda ödülü kazanmıştı. Geniş yelpazedeki oyunculuk performansı ile bilinen Joaquin Phoenix, Joker'a getirdiği yorum ile kariyerini adeta arşa çıkardı.

SIRADA NE VAR?

Napolyon filmindeki performansı şüphesiz Phoenix'in 'en iyi'lerinden biri değil. Her ne kadar Ridley Scott, tarihi Napolyon karakterine beklenmedik bir yorum getirse de Joaquin Phoenix'in 40 yılı aşkın oyunculuk geçmişiyle nasıl bir renk katacağı merak konusuydu. Nihayetinde Joker'dan sonra Napolyon'u izleyenler aktörün eski performanslarına yeniden izlemeyi tercih edebilir.

Joaquin Phoenix, Joker filmiyle Oscar Ödülü aldı

Joaquin Phoenix, kendi kuşağının en çok gişe başarısızlığına sahip en büyük aktörlerinden biri. Oyunculuğa çocukken başlayan 5 kardeşin ortancası olan Joaquin, uzun bir süre kendinden daha yakışıklı, daha çekici, daha başarılı ağabeyinin gölgesinde kaldı. River Phoenix, henüz 18 yaşındayken Akademi Ödüllülerine aday oldu. Talihsiz bir şekilde River, 23 yaşında aşırı doz madde kullanmaktan yaşamını yitirdi. Joaquin, ağabeyi yaşamını yitirirken yanındaydı, 911'i arayıp yardım istedi.

REKLAM

JOAQUIN’IN KORKULU RÜYASI

Basın trajik olayı daha da kötüleştirdi. İlk olarak Phoenix'in ambulans sedyesindeki fotoğrafını yayınladılar. Ertesi sabah 911 çağrısı radyo ve televizyonlara gönderildi. Joaquin’e “911'i aradığınızda nasıl bu kadar kibar davrandınız?” gibi sorular yönlendirildi. River'ı tabutunda fotoğrafladılar. Ünlü aktörün bu şoku atlatması uzun sürdü. Öte yandan basın uzun bir süre onu ağabeyiyle kıyasladı.

Joaquin Phoenix'in ağabeyi River Phoenix

Joaquin Phoenix, çocukluğundan beri rollerini seçerken oldukça dikkatli davrandı. Uç rollerde yer almaktan çekinmedi, Joker yorumu ile zirveye çıktı. Metot oyunculuğu yöntemiyle karakterine yaklaşan ünlü oyuncu her seferinde kendinden bambaşka insanlar yarattı.

DOĞANIN ATEŞLİ BİR SAVUNUCUSU

Joaquin, yalnızca yetenekli bir oyuncu değil, bir vegan, doğanın ateşli bir savunucusu. Bir sahnede balık tutmayı reddetti. Gladyatör filminde kostümünde deri kullanılmamasını istediği için sentetik malzemelerden oluşan yeni bir kostüm dikildi. Oscar ödülünü alırken yaptığı konuşmada hayvan haklarına ve insanların doğaya verdiği zarara dikkat çekti.

Seyirci, Joaquin Phoenix'i sık sık kayıp, sorunlu, karanlık ve alışılmadık ruhları canlandırırken izledi. Phoenix, kendi içindeki sorunlu ve karanlık hali filmlerinde ortaya çıkardı. Kimi zaman seyirci tarafından sorunlu rolleri canlandırdığı için tekdüze bulundu.

REKLAM

YÖNETMENLERİ VE ROL ARKADAŞLARINI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Phoenix, film çekimleri esnasında yönetmenleri ve rol arkadaşlarını sık sık dehşete düşüren, hatta çalışmayı zorlaştıran bir isim olarak tanındı. Bir role hazırlanırken 'insanlık dışı bir disiplinle' karakterlerinin ruhunun derinliklerine daldı, onların geçmişlerini kapsamlı bir şekilde araştırdı, fiziksel görünümünü değiştirdi. Joker filmi için kilo vermesi gerektiğinde istediği kiloya düşebilmek için günlerce sadece elma yiyip sigara içti, adeta bir deri bir kemik kaldı.

Phoenix, bir röportajında "Karakterin duygularının, korkularının, pişmanlıklarının ve acılarının gerçekten ortaya çıkması için kendimi kırmam gerekiyor." dedi. Her filminde sanki ilk kez film çekiyormuş gibi hissettiğini söyleyen ünlü aktör, kendini izlememeyi tercih ediyor.

AŞIRIYA KAÇMAKTAN HİÇBİR ZAMAN ÇEKİNMEDİ

Return to Paradise filminin çekimleri sırasında, Joaquin kimse ondan bunu istememiş olmasına rağmen 20 kilodan fazla kaybetmiş olarak sete geldi. Ayrıca dengeli bir karakter oynamamaya karar verdi. Senaryodaki cesur ve bilge tavırları aktarmak yerine yalvardı ve ağladı. Her rolde sadece yönetmen veya senaryoya bağlı kalmak yerine kendi yaratıcı sürecini yaşadı, doğaçlamalar yaparak kendi yorumunu kattı.

Return to Paradise filminden bir sahne

Return to Paradise filminin yönetmeni Joseph Ruben, Joaquin hakkında "O kadar aşırıydı ki bir noktada bir kaç sert adamın kendisini birkaç günlüğüne odaya tıkmasını gecenin bir yarısı karakterinin neler yaşadığını simüle etmek için onu hırpalamalarını istedi. Ama ben bunu yapmamıza gerek yok diye düşündüm." dedi.

REKLAM

Başka bir filminde ise kavgayı simüle etmekle kalmadı, oyuncuyu vurup itti. Gerçekliğe o kadar bağlıydı ki rol arkadaşına gerçekten kavga etmeyi önerdi ve oyuncular birbirlerini dövdüler, ertesi gün sete yara bere içinde geldiler.

“ZOR SAHNELER ÖZEL BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİR”

Joaquin, duygusal bir sahnede karaktere bürünmek için kafasını kameranın dışındaki bir duvara vurdu. Onun role hazırlığı basında ‘sinir krizi geçirdi’ diye yer buldu. Ünlü aktör, bunun kendisini doğru zihne sokmanın yüzlerce yolundan biri olduğunu söyledi. Zor sahnelerin karakterin duygularını doğru bir şekilde iletmek için özel bir yaklaşım gerektirdiğine dikkat çekti.

Gladyatör filminde Russel Crow'dan kendisiyle dalga geçmesini istedi, filmde her sahnede doğaçlama kullandı. Filmde babasının öldüğüne o kadar çok inanmıştı ki yönetmen kes deyince bayıldı. Başka bir filminde ise rol arkadaşına zorbalık yapmaktan, küfretmekten çekinmedi, her şey gerçek bir sahneyi ortaya koyabilmek içindi.

Phoneix, Gladyatör filminde

ROL ARKADAŞLARINI GÖLGEDE BIRAKIYOR

Gişede bol bol başarısız olmasına rağmen çoğu zaman oyunculuğu ile hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden yüksek bir not almayı başardı. Rol arkadaşlarını sık sık gölgede bıraktı. Kendini rolüne öyle adadı ki, kendinden vazgeçti. Bir seferinde "Oyunculuk beni fiziksel ve zihinsel olarak o kadar yordu ki annemin evine gittim ve 6 hafta boyunca yatakta oturdum hiçbir şey yapmadım." dedi.

REKLAM

ROLÜNE KENDİNİ KAPTIRINCA REHABİLİTASYON GÖRDÜ

Walk the Line filminde yönetmen oyunculara yaratıcılıklarını konuşturmaları için bir alan açmıştı. Joaquin, bir sahnede lavaboyu yerinden söküp attı. Kendini role öyle adamıştı ki karakterinin müzikal becerilerinin yanı sıra kötü alışkanlıklarını da taklit etti.

Johny Cassh rolünü kabul ettiğinde ne şarkı söylemeyi biliyordu ne de eline gitar almıştı. Rolü için gitar ve vokal dersleri aldı, karşımıza bir müzisyen olarak çıktı. Phoenix, sınırları zorlamakla ünlü bir aktör olarak Johny Cash karakterinin bağımlılığını ekrana gerçekçi bir şekilde yansıtmak için aylarca her akşam viski içti. Film bittiğinde kendisi de bir bağımlı olmuştu ve rehabilitasyona girdi.

Phoenix, Walk the Line filmi için gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrendi

Phoenix, ne kadar büyük bir aktör olsa da medyanın ve toplumun önünde olmak, konuşma yapmak, soruları yanıtlamak onun için zor şeylerden biri oldu. Hatta verdiği berbat röportajlar zaman zaman kariyerini baltaladı. Gerçeklik ve performans sanatı arasındaki o bulanık çizgi Phoenix'i harika bir oyuncu yaptı.

Her seferinde seyircileri şaşırtmayı başaran aktör, beklentileri daima yükseltti. Joker filminde yönetmen Todd Phillips, ünlü aktöre doğaçlama yapması için destek verdi, sonuç olarak o kadar çok doğaçlama yapmıştı ki ünlü yönetmenin kurguyu tamamlaması bir senesini almıştı. Phoenix’in ilk devam filmi Joker: Folie à Deux 2024’te yayınlanacak, aktörün hayranları şimdiden nasıl bir yaratıcılık ortaya koyacak heyecanla ve büyük bir merakla bekliyor.