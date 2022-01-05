Veteriner hekim Tahir Şahin de hayvanın gebeliği döneminde ultrasonla yaptıkları kontrolde sıkıntılı durum tespit ettiklerini ve Cumhuriyet Üniversitesine yönlendirdiklerini anlatarak, 3 yavruyu da sağlıklı şekilde ellerine aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.