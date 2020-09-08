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Hepsiburada, akaryakıt şirketi Petrol Ofisi ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlatılan, “Hepsimat” hizmeti Petrol Ofisi ile yapılan işbirliği çerçevesinde akaryakıt istasyonlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İlk aşamada İstanbul’da Petrol Ofisi’nin Levent ve Üsküdar’daki istasyonlarında başlayacak olan uygulama kapsamında Hepsiburada müşterileri siparişlerini, kendilerine uygun gün ve saatte, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından 7 gün 24 saat boyunca teslim alabilecek. Hepsiburada ile Petrol Ofisi arasındaki iş birliğinin, kısa süre içinde İstanbul’a, ardından Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

Petrol Ofisi iş birliği ve Hepsimat hizmeti ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmeti, müşterilerimizin kargo teslimat saati ve yeri konusundaki ihtiyaçlarına yeni bir alternatif sunmak amacıyla doğdu. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye’ye yaymak. Bunun için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650’ye kadar artırmayı planlıyoruz. 2018 yılı itibariyle farklı teslimat noktalarında hizmet verdiğimiz Hepsimat için Petrol Ofisi ile iş birliğine giderek bir ilke imza attık" dedi.

Petrol Ofisi istasyonlarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan birer hizmet noktası olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç ise, "Petrol Ofisi istasyonları, salt akaryakıtta değil, aynı zamanda alışverişten para transferine kadar müşterilerimizin birçok alandaki ihtiyaçlarının 7/24 aralıksız karşılandığı birer hizmet noktasıdır. Hepsiburada ile iş birliğimiz çerçevesinde, sadece Petrol Ofisi istasyonlarında yer alacak Hepsimat noktaları ile Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilke daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.