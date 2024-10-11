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        Haberler Gündem Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:13
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 209 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal çözücü, 2 hassas terazi, 3 tabanca, bir av tüfeği, 92 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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