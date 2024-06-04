Sinop'ta traktörün römorkundan düşen kişi, aracın altında kalıp öldü

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Sinop'ta seyir halindeki traktörün römorkundan yola düşen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ş.G’nin kullandığı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun karayolunun Taşmanlı mevkisinde yola düştü.

Bu sırada aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aracın çarptığı G.Ö. ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

G.Ö’nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.