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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta traktörün römorkundan düşen kişi, aracın altında kalıp öldü | Son dakika haberleri

        Sinop'ta traktörün römorkundan düşen kişi, aracın altında kalıp öldü

        Sinop'ta traktörün römorkunda yolculuk yapan kişi, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 01:03
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        Traktörün römorkundan düştü, aracın çarpmasıyla öldü
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        Sinop'ta seyir halindeki traktörün römorkundan yola düşen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Ş.G’nin kullandığı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun karayolunun Taşmanlı mevkisinde yola düştü.

        Bu sırada aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aracın çarptığı G.Ö. ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        G.Ö’nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Sinop
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        #Son dakika haberler
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