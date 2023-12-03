Sinop'ta çiftçinin feci sonu! Silaj makinesine ayağını kaptırdı
Sinop'ta, bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptıran Necdet Maden, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Sinop'un Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Necdet Maden (61), çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırdı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Maden, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Necdet Maden, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.