Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan mantının yapılış şekli yöre yöre hatta şehir şehir farklılık gösterebiliyor. Karadeniz'in Sinop yöresinde yapılan mantının bir farkı var. O da tarifimizde saklı...

Malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yeterince su-tuz

250 gr kıyma

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet rendelenmiş soğan

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı su

Hazırlanışı

Un, yumurta ve tuzu karıştırarak hamur hale getirin. Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamına geldiğinde 20 dk oda sıcaklığında dinlendirin.

Kıyma, maydonoz, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Dinlenen hamuru üç eşit parçaya böldükten sonra her payçayı açın ve çok ince olmayacak şekilde kare kare kesin.

Her karenin ortasına kıymalı harç ekleyip üçgen şeklinde kapatın.

1 litre (5 su bardağı) tuzlu suyu tencerede kaynattıktan sonra mantıları haşlamaya başlayın.

Haşlanan mantıların üzerine tereyağı ve ceviz serpin.

Afiyet olsun...