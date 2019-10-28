Jandarma müdahale etti

28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malatya ile Adıyaman sınırında bulunan verimli bir yayla, Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavgaya neden oldu. Filmde Yeşil Vadi´ye sahip olabilmek isteyen 2 aile arasında meydana gelen çekişme şu günlerde ise 2 il arasında yaşanıyor. Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.
OLAY JANDARMANIN ÇABASI İLE YATIŞTI
İddiaya göre, yaylayı kullanan Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesinden destek isteyerek, yaylaya yol açmak istedi. İş makineleri yolu açmak için çalıştığı sırada Adıyaman´dan gelen kalabalık gurup, çoban ile yanındakilere saldırarak, 5 kişiyi yaraladı. Grup jandarmanın çabası ile sakinleştirildi.
EYLEM YAPTILAR
5 kişinin yaralanması ile son bulan olay sonrasında Malatya'da toplanan gurup olayın yaşandığı bölgeye giderek, basın açıklaması yaptı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yayla ile ilgili Malatyalılar, yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini ileri sürdü. Malatyalılar, olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini istedi.
"SINIR NET BİR ŞEKİLDE ÇİZİLSİN"
Malatyalı vatandaşlardan İlhan Özcan, sınırın net bir şekilde çizilmesini isteyerek, "Yüzyıllardan beri olan sınırı, tabelayı bir 7 kilometre aşağı bir 7 kilometre yukarı. Bunlarla kim oynuyor. Bu yetkililerimiz bunları görmüyorlar mı? Bizlerin yüzyıllardan beri akraba olduğumuz komşu olduğumuz dost olduğumuz 2 köy niye birbirine düşman olsun. Niye birbiriyle kavga etsin” dedi.
Karagözler Dernek Başkanı Abdullah Sarı ise, olaylar büyümeden çözülmesi gerektiğini savunarak, yetkililerden yardım istedi. Sarı, "Olay büyümeden bir insanın burnu kanamadan, illa birinin ölmesi mi lazım bu işler çözülsün diye. biz bunu istemiyoruz. İnşallah bu olmaz. en kısa zamanda bu işler çözülürse hepimiz memnun bir şekilde mutlu bir şekilde işine gücüne bakarlar” ifadelerini kullandı.
Asrın İş adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Bugün burada Adıyaman il sınırı köyün içine kadar geldiyse biz bugün de burada olacağız, yarın da burada olacağız. Biremzik diye bir köy vardır burada. Mamsurlular yalnız değildir. 5 kişi burada dövüp kaçıp gitmekle olmaz. Varsa yürekleri gelsinler biz buradayız” şeklinde konuştu.
İddiaya göre saldırıya uğrayan vatandaşlardan İhsan Ercan da, yetkililerin sorunu çözmesini ve biran önce bu olayların durulmasını istediklerini kaydetti.
Açıklamalar sonrasında yaklaşık 200 kişiden oluşan gurup olaysız bir şekilde dağıldı.
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