Sınırdaki Rus araçlarında 'Z' işareti

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşın çıkıp çıkmayacağını merak ederken, sınırdaki hareketlilik ise sürüyor.
Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazeteciler de sınırdaki sıra dışı olayları sosyal medyadan anbean paylaşıyor. Bu sıradışı gelişmelerden birisi de Rus birliklerinin aracındaki Latin alfabesi ile yazılan Z harfleri oldu.
Rob Lee'nin Twitter'dan paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların üzerinde büyük harflerle Z işareti olduğu görüldü. Rusların kullandığı Kiril alfabesinde Z harfinin yer alması da tartışmaları artırdı.
Bellingcat muhabiri Aric Toler, ekibinin son 8 yıldır Rus askeri sembollerini incelediğini ancak Z'lerin ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığını belirtti. Toler "Bu yüzden en kötüsünü düşünüyor ve korkuyorum" dedi.
Sosyal medyada Z işaretine dair pek çok spekülasyon yer alırken bir grup Ukrayna'yı saldırı gibi farklı görevlerde bulunan araçların bu şekilde işaretlenmiş olabileceğini iddia etti. Bir başka grup ise bunun II. Dünya Savaşı zamanında da kullanılan ve 'dost ateşi'ni engelleme amacıyla yapılan bir işaretlemeden ibaret olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili Rusya'dan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.
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