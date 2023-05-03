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Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ABD'li basketbolcu için kulübünden açıklama geldi.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes kulübü yaptığı açıklamada: "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Detaylar gelecek...

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