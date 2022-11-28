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Siner Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman bitiyor?

Efsane Cuma indirimlerinin sona ermesinin ardından, Siber Pazartesi indirimleri gündeme geldi. "Cyber Monday" olarak da bilinen Siber Pazartesi indirimleri 28 Kasım 2005 tarihinde başlamıştır. ABD'de en çok alışıveriş yapılan gün olarak belirtilen Siber Pazartesi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2022 Siber Pazartesi indirim tarihleri...

Giriş: 28.11.2022 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Siber Pazartesi (Cyber Monday) indirimleri 28 Kasım Pazartesi günü başladı. İndirimli ürünlerin alışverişseverlerle buluştuğu Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri sona ererken, Sİber Pazartesi indirimlerin ne zaman sona ereceği gündemdeki yerini koruyor. Peki "Siner Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman bitiyor?" İşte Siber Pazartesi indirimleri hakkında tüm merak edilenler...

  • 2022 SİBER PAZARTESİ NE ZAMAN?

    İngilizcesi Cyber Monday olani Siber Pazartesi, 2022 yılında 28 Kasım'a denk geliyor.

     

  • SİBER PAZARTESİ'NİN ÇIKIŞ HİKAYESİ

     

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki pazartesi günü yapılan internet indirimleridir. İlk olarak 28 Kasım 2005 tarihinde yapılmıştır. Yılın en büyük internet alışverişi yapılan günü tanımıyla başlamıştır.

    Efsane Cuma'ya karşı daha küçük marketlerin büyük marketlerle rekabeti için anlam taşımaktadır. 2020 yılında 10 milyar dolarlık çevrimiçi alışveriş ile ABD tarihinin en fazla alışveriş yapılan günü olmuştur.

     

  • EFSANE CUMA NEDİR?

    Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

     

  • Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

    Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

     

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