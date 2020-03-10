Sinemalarda 2020'nin en düşük izleyici sayısı ve hasılat, geçtiğimiz hafta sonunda görüldü. Gösterime 9 yeni film girmesine rağmen 40 film 542.502 kişi tarafından izlendi. Film başına izleyici sayısı sadece 13.562 kişi oldu. Tüm koltukların 9'da biri doldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

6 - 8 Mart arasında sinemalarda 2020'nin en düşük gişesi elde edildi.

9'u yeni olmak üzere 40 film, toplam 542.502 kişi tarafından izlendi.

İzleyici, bir önceki haftaya oranla % 20.8 azaldı.

Toplam hasılat ise 9.924.016 ₺ olarak gerçekleşti.

Hasılat, bir önceki haftaya oranla % 21.4 azaldı.

Film başına düşen izleyici sayısı 13.562kişi, film başına düşen hasılat 248.100 ₺.

Tüm koltutkların 9'da biri doldu.

Hafta sonu en çok izlenen film, 126.031 kişiyle 'Bayi Toplantısı', en az izlenen filmse 4 kişiyle 'Tavşan Jojo' oldu.

İlk 3 sırayı komedi filmleri paylaşırken Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödül kazanan 'Nuh Tepesi', 5'inci sırada yer aldı.

BAYİ TOPLANTISI (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 126.031

Hafta Sonu Hasılat: 2.325.633 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 944.057

Toplam Hasılat: 17.055.580 ₺

ELTİLERİN SAVAŞI (6. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 119.792

Hafta Sonu Hasılat: 2.196.888 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 3.541.994

Toplam Hasılat: 61.989.895 ₺

ZENGO (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 87.535

Hafta Sonu Hasılat: 1.627.327 ₺

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI: MANDALİNA'NIN GÜNLÜĞÜ (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 67.884

Hafta Sonu Hasılat: 1.154.103 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 198.092

Toplam Hasılat: 3.322.048 ₺

NUH TEPESİ (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 24.379

Hafta Sonu Hasılat: 456.723 ₺