Sinema sektörüne destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin TL'lik destek sağladı. Böylece 2025'te toplam destek tutarı 14 milyon 69 bin TL'ye ulaşarak önceki yıla göre, yaklaşık iki katına çıktı. Bu destekler, Türk sinemasının gelişimine ivme kazandırmayı hedefliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024'te 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin TL destek sağlanmıştı. 2025’in ilk yarısında; 40 projeye 6 milyon 694 bin TL destek verilmişken bu yıl, ilk kez ikinci dönem destekleri de açıklanarak toplamda 68 projeye; 14 milyon 69 bin TL’lik rekor bir kaynak aktarıldı.
Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye verilen destek miktarı; 7 milyon 375 bin TL oldu.
• 7 senaryo ve diyalog yazım projesine toplam... 1 milyon 200 bin TL
• 14 kısa kurmaca film yapım projesine toplam... 3 milyon 925 bin TL
• 4 kısa animasyon film yapım projesine toplam... 1 milyon 300 bin TL
• 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine toplam... 950 bin TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025'te sinema sektörüne sağladığı toplam destek miktarı; 217 milyon 24 bin TL’ye ulaştı. Uzun metrajlı film yapım destekleri ise Eylül sonunda açıklanacak.