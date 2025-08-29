Sinema sektörüne destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024'te 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin TL destek sağlanmıştı. 2025’in ilk yarısında; 40 projeye 6 milyon 694 bin TL destek verilmişken bu yıl, ilk kez ikinci dönem destekleri de açıklanarak toplamda 68 projeye; 14 milyon 69 bin TL’lik rekor bir kaynak aktarıldı.

Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye verilen destek miktarı; 7 milyon 375 bin TL oldu.

• 7 senaryo ve diyalog yazım projesine toplam... 1 milyon 200 bin TL

• 14 kısa kurmaca film yapım projesine toplam... 3 milyon 925 bin TL

• 4 kısa animasyon film yapım projesine toplam... 1 milyon 300 bin TL

• 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine toplam... 950 bin TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025'te sinema sektörüne sağladığı toplam destek miktarı; 217 milyon 24 bin TL’ye ulaştı. Uzun metrajlı film yapım destekleri ise Eylül sonunda açıklanacak.