Sinem Kobal: Yaz sonu, aile albümü
Sinem Kobal, yaz sezonunu ailesiyle Antalya'da kapattı. Ünlü oyuncu, renkli kareleri sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 11.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:29
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, son yaz tatillerini Antalya'da yaptı.
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Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla ve Lalin ile mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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Ünlü oyuncu, fotoğraflarına; "Yaz sonu, aile albümü" notunu düştü.
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Sinem Kobal'ın renkli kareleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.
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Sinem Kobal'ın paylaştığı diğer fotoğraflar şöyle...
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