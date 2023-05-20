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Sinem Kobal kızının birinci yaş gününü kutladı - Magazin haberleri

Sinem Kobal kızının birinci yaş gününü kutladı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla, 1 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü kutladı

Giriş: 20.05.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin ikinci çocukları Leyla da geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.

  • ANNE-KIZ KOMBİNİ

    İkili, 1 yaşına basan kızları Leyla'nın doğum gününü kutladı. Kobal, Leyla ile anne-kız kombini yaptığı ayakkabılarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın, "Leyla... 1" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • "NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

    Öte yandan daha önce eşi Sinem Kobal’ın dünyaya getirdiği ikinci kızları Leyla hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

    Ünlü oyuncu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • "LEYLA BABAYA, LALİN ANNEYE BENZİYOR"

    Leyla’yı kendisine benzettiklerini söyleyen İmirzalıoğlu, “Lalin’i ise daha çok annesine benzetiyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

  • "SAYGIM KATLANIYOR"

    Eşi Sinem Kobal’a övgüler yağdıran oyuncu, "Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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