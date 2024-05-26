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        Haberler Magazin Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızı Leyla İmirzalıoğlu 2 yaşında - Magazin haberleri

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızı Leyla 2 yaşında

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla, 2'nci yaşına bastı. Çift, kızları için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:32
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          2016'da evlenen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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          Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, zaman zaman kızları ve eşiyle objektif karşısında verdiği aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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          Meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çiftin çocuklarından Leyla 2'nci yaşına girdi.

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          Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti.

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          Sinem Kobal, o anları da sosyal medyadan yayımladı. Fotoğraflarda, Kobal'ın kızına pembe renkli bir elbise giydirdiği görüldü.

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