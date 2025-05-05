Sinem Kobal'dan potpori
Sinem Kobal, keyifli anlarından oluşan fotoğraf albümünü sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 05.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:24
Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kesitler yayımlayan Sinem Kobal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncu, keyifli anlarında çektirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarda Kobal'ın; piyano başında yer aldığı, konserde eğlenirken ve doğada yürüyüş yaptığı görüldü.
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