Sinekle mücadele için lastikler toplanıyor

Sinekle mücadele çalışmalarına yaz-kış aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinekler için önemli bir üreme kaynağı olan eski araç lastiklerini toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eski, kullanılmayan ve çevreye gelişi güzel bırakılan araç lastikleri de içlerine dolan sular yüzünden sinekler için önemli bir üreme alanı oluyor.

Büyükşehir ekipleri, yağışların da başlamasıyla ilçelerde gelişi güzel bırakılan araç lastiklerini toplama çalışmalarına hız verdi. Toplanan onlarca araç lastiği ile sineklerin en önemli üreme kaynaklarından biri kurutulurken, bu lastiklerinin geri dönüşüme gönderilmesi ile de çevre kirliliğin önüne geçiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Manavgat ilçesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına atılan araç lastiklerini topladı. Lastikler geri dönüşümde kullanılmak üzere Konya'ya gönderildi.