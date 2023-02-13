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Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil kırsal mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı

Giriş: 13.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı
Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı
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AA

Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgür Bilgiç'in de baba ocağının bulunduğu kırsal Yüreğil Mahallesi'nde, taziye ziyaretleri sürüyor.

AA'nın haberine göre yaşanan felakete kayıtsız kalmayan Mehmet Çakırhan da deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek 1350 dolarını Kızılay'a bağışladı.

DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN UMREYE GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Deprem bölgesinde yaşananları hatırladıkça gözyaşlarını tutamayan Mehmet Çakırhan, gazetecilere, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

"KALBİM BENİ BURAYA ÇEKTİ"

Çakırhan, "Deprem olunca parayı buraya verdim. Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar..." dedi.

Mehmet Çakırhan'ın oğlu Halil İbrahim Çakırhan da örnek davranışı nedeniyle babası ile gurur duyduklarını, Yüreğil halkı olarak her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını belirtti.

"UMRELERİN EN GÜZELİNİ YAPACAK İNŞALLAH"

Kızılay Sındırgı Şubesi Başkanı Talat Karakaya da Mehmet Çakırhan'a teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Umrelerin en güzelini yapacak inşallah" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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