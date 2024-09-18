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        Sınavda kopya düzeneğiyle yakalandı!

        Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı. Olayda, düzenek hazırlayan kişi sınav merkezi dışında, sınava giren kişi de kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:38
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        Sınavda kopya düzeneğiyle yakalandı!
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        Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan M.H.Y'yi (42) sınav merkezi dışında, sınava giren A.M'yi (24) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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