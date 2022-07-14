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Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında evlilik haberi aldığını duyurmuştu. Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren ünlü sunucunun sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesinin üzerine Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı gündeme geldi. İşte, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında tüm merak edilenler...

14.07.2022 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı araştırmaları hız kazandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan ünlü isim evlilik haberini "''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' sözleriyle duyurmuştu. Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya hesabında soyadını değiştirirken " Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?" soruları gündeme geldi. İşte, tüm merak edilenler...

     

  • ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

    Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da evlendi. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu ve 58 yaşındadır. 

  • 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atananan Yüzbaşıoğlu, daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev almıştır.  

  • Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Geçmiş dönemlerde Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

  • MÜGE ANLI KİMDİR?

    19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır.

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