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        Haberler Magazin Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum - Magazin haberleri

        Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum

        Cihangir'de görüntülenen Sinan Çetin, gazetecilerin bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilgili sorular karşısında sinirlendi; "Görüşmüyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:08
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Çetin, basın mensuplarının soruları karşısında bir süredir hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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          Sinan Çetin, ayrıca bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin sorulması üzerine sinirlendi.

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          "KENDİSİNE SORUN"

          Sinan Çetin, oğlunun özel hayatıyla ilgili; "Kendisine sorun, hiç bilmiyorum" dedikten sonra "Görüşmüyorum" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

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