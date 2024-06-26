Sinan Çetin'den Rafael Cemo Çetin açıklaması: Görüşmüyorum
Cihangir'de görüntülenen Sinan Çetin, gazetecilerin bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilgili sorular karşısında sinirlendi; "Görüşmüyorum"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Çetin, basın mensuplarının soruları karşısında bir süredir hiçbir şey yapmadığını söyledi.
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Sinan Çetin, ayrıca bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oğlu Rafael Cemo Çetin sorulması üzerine sinirlendi.
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"KENDİSİNE SORUN"
Sinan Çetin, oğlunun özel hayatıyla ilgili; "Kendisine sorun, hiç bilmiyorum" dedikten sonra "Görüşmüyorum" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.
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