Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme!

Ankara'da Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
HASTANEDE VEFAT ETMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İKİ ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İKİ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.