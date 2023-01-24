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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 24.01.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Ateş | Cinayetle ilgili 2 kişi daha tutuklandı! - Haberler
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili flaş gelişme!
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AA

Ankara'da Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

HASTANEDE VEFAT ETMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İKİ ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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