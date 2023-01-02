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Haberler Gündem 3. Sayfa FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI! Sinan Ateş cinayetinde son dakika: Tetikçi aranıyor! Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı 5'e yükseldi

Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi! Tetikçi aranıyor!

Ankara’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in cinayetinde gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleşen saldırıda motosikleti kullanan zanlının yakalandığı belirtildi. Tetikçinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, zanlıların olay sonrası elde edilen görüntüsü polis ekiplerine dağıtıldı

Giriş: 02.01.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI! Sinan Ateş cinayetinde son dakika: Tetikçi aranıyor! Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı 5'e yükseldi
Sinan Ateş cinayetinde gözaltı 5'e yükseldi! Tetikçi aranıyor!
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Ankara'da, cuma günü Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CİNAYETİ İKİ SALDIRGAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi.

SİLAHI KULLANAN ZANLI KAPÜŞONLU

Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

MOTOSİKLETİ KULLANAN GÖZALTINDA

Saldırganların peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında motosikleti kullanan kişinin de olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 5 OLDU

Çalışmaya devam eden polis, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

TETİKÇİLERDEN İSTANBUL İZİ

Cinayetin neden ve kim tarafından işletildiği yönde soruşturmayı derinleştiren polis, tetikçilerin izini İstanbul’a uzandığını tespit etti.

AZMETTİRENLER HAKKINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Motosikleti kullanan şüpheli ile silahı kullanan zanlının İstanbul’dan Ankara’ya geldikleri belirlendi. Silahı kullanan zanlının yakalanması için çalışmalar genişletildi. Olayı azmettirenler hakkında da çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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