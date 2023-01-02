Sinan Ateş'in eşinden açıklama!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38) ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ATEŞ'İN EŞİNDEN CENAZEYE KATILANLARA TEŞEKKÜR

Bunun üzerine Doç. Dr. Ateş´in sosyal medya hesabından ailesi adına açıklamada bulunan eşi Ayşe Ateş, eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"SOSYAL MEDYA BİR HÜKÜM YERİ DEĞİLDİR"

"Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir.

Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."