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Sinan Ateş'in eşinden açıklama!

Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ayşe Ateş, "Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir" dedi

Giriş: 02.01.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş'in eşinden açıklama! - Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün ardından...
Sinan Ateş'in eşinden açıklama!
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DHA

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38) ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta geçtiğimiz cuma cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre başından vurulan Doç. Dr. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

CENAZESİNE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Doç. Dr. Sinan Ateş´in silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından sosyal medyada çeşitli iddialar öne sürülürken çok sayıda vatandaş olaya tepki gösterdi.

ATEŞ'İN EŞİNDEN CENAZEYE KATILANLARA TEŞEKKÜR

Bunun üzerine Doç. Dr. Ateş´in sosyal medya hesabından ailesi adına açıklamada bulunan eşi Ayşe Ateş, eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"SOSYAL MEDYA BİR HÜKÜM YERİ DEĞİLDİR"

"Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir.

Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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