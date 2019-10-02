"Demesinler bir aşk daha yarım kaldı, demesinler sonu bu hep aynı, hadi dön gel ama dön gel 'Sussun' artık ne olur kötü şeyler söyleyenler, sussun hepsi ne olur söylesinler güzel şeyler."

Akçıl yeni şarkısının bu sözlerinin altına, "Yaşayacaklarını önceden hissetmek ve yazmak bu olsa gerek, iyi haftalar hepinize mesajlara teşekkürler" notunu düştü.