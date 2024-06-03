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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Simya VC'den 10 milyon dolarlık ikinci fon - Girişimcilik Haberleri

        Simya VC'den 10 milyon dolarlık ikinci fon

        Erken aşama girişimlere odaklanan uluslararası hızlandırma fonu Simya VC, 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşması hedeflenen ikinci fonunu kuruyor. Simya VC'nin, bu yeni fonla 14 girişime yatırım yapmayı hedeflediği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:59
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        Simya VC'den 10 milyon dolarlık ikinci fon
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        Girişim sermayesi fonu 212'nin erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC, ikinci fonu için kolları sıvadı.

        Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ikinci fonu için kuruluş onayı alan Simya VC’nin iş ortakları arasında Neo Portföy ve dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist Accelerator yer alıyor.

        Kurulduğu günden bu yana toplam 7 girişime yatırım yapan ve yatırımlarına devam edecek olan Simya VC'nin, ikinci fonunu toplam 10 milyon dolar büyüklüğe ulaştırmayı ve bu fonla da 14 girişime yatırım yapmayı hedeflediği kaydedildi.

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, "İkinci fonumuzun odağında, ilk fonumuzda da olduğu gibi globalleşme potansiyeli olan veya global bir soruna çözüm bulan, B2B iş modeline sahip teknoloji üreten erken aşama girişimler olacak" dedi.

        Simya VC’nin portföy girişimleri ise şu şekilde sıralanıyor;

        - Tarım teknolojisi geliştiren Agrotics,

        - Yapay zekâ destekli veri analitiği platformu B2Metric,

        - Yapay zekâ tabanlı içerik üretimi platformu Evercopy,

        - Yapay zekâ tabanlı B2B SaaS girişimi Juphy,

        - Nadir hastalıklar için RNA tabanlı klinik karar destek sistemi sunan AI startup’ı Phitech,

        - Üretken yapay zekâ girişimi Syntonym,

        - Yenilenebilir enerjiye odaklanan Werover.

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